В Краснодаре объявлен конкурс народных чтецов «Тотального диктанта»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-18T13:53:26+03:00

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В Краснодаре начался отбор заявок от желающих поучаствовать в международной образовательной акции «Тотальный диктант» в роли чтеца на одной из городских площадок. Свои знания участники проверят 13 апреля.

Список площадок будет известен в начале апреля, а вот заявку на конкурс чтецов нужно отправить до 25 марта. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке, указать информацию о себе и рассказать, почему вы хотите стать чтецом.

Авторы самых интересных заявок будут приглашены на радиостанцию и запишут несколько отрывков классических произведений.

- Далее, жюри, состоящее из радиоведущих и организаторов «Тотального диктанта» в Краснодаре отберут лучшие голоса для народного голосования. Записи голосов будут опубликованы в официальной группе ВК Тотального диктанта в Краснодаре 1 апреля. Победителя определит народное голосование в группе, - сообщают организаторы

Тотальный диктант – ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно.

В прошлом году в Краснодаре диктант прошел на 17 площадках, участие в акции приняли более 1900 человек. В этом году автором текста стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик.

ИСТОЧНИК KP.RU