«Краснодар Водоканал» организовал акцию для абонентов в Международный день клиента

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-18T14:00:24+03:00

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19 марта «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проведет акцию, приуроченную к Международному дню клиента. Этот неофициальный праздник существует с 2010 года.

На все заявки, сделанные в этот день, абоненты получат скидки. Так, при поверке приборов учета, скидка будет составлять 200 рублей за каждый счетчик. При замене или установке приборов учета – 20 процентов от суммы услуги. Скидка при заказе топографической съемки – 20 процентов от суммы услуги.

Также на предприятии создана услуга по сбору необходимых документов о поверке приборов учета специалистами водоканала, выезжающими в назначенное время по адресу абонента. Получив акт-формуляр о поверке, абонент может не беспокоиться о дальнейшей передаче информации в компанию и не ехать самостоятельно с пакетом документов на предприятие - все сведения о поверке будут переданы специалистом предприятия в отдел по работе с населением.

«В условиях динамичного ритма современной жизни у жителей Краснодара не всегда хватает времени на то, чтобы приезжать к нам, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – Для этого мы постоянно внедряем и совершенствуем сервисы для абонентов, предлагая разные способы оплаты, в том числе услугу «Личный кабинет», воспользоваться которой можно не выходя из дома. В целях комфорта абонентов в ближайшее время на территории предприятия будет открыт новый фронт-офис, отвечающий всем современным требованиям обслуживания. Он будет оснащен терминалами электронной очереди и приема платежей, работая по принципу «Единого окна».

ИСТОЧНИК KP.RU