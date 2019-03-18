2019-03-18T14:15:50+03:00
Происшествия

На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщины

Он нанес 51-летней пассажирке около 42 ударов ножом
Александра ПОДУШКО
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На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщиныНа Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщиныФото: архив "КП"
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В Краснодарском крае 38-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство), п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, 7 октября прошлого года, между таксистом и его 51-летней пассажиркой, которая была пьяна, возник конфликт. Она хотела в машине продолжить распивать алкоголь. В ходе ссоры мужчина нанес ей около 42 ударов ножом в различные части тела. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте преступления.

Таксист забрал у погибшей ценные вещи на общую сумму свыше 37 тысяч рублей и скрылся.

- Расследование осуществлено территориальным отделом СКР по краю. Прокурор направил уголовное дело в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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