Гендиректор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко получил благодарность от губернатора Краснодарского края

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-18T14:19:19+03:00

В современных условиях предприятие настроено на совершенствование своей работы, внедрению новых подходов и технологий, выстраивание партнерских отношений с потребителями

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В преддверии профессионального праздника – Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, генеральный директор «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») Дмитрий Павлюченко награжден благодарностью главы администрации Краснодарского края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал благодарность с формулировкой: «За заслуги в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и совершенствование жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края».

В современных условиях предприятие постоянно настроено на совершенствование своей работы, внедрению новых подходов и технологий, выстраивание партнерских отношений с потребителями. За последние годы водоканалом реализован ряд важнейших мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в столице Кубани, среди которых замена сетей водоотведения по ул. Мачуги, промывка и обследования коллекторов, решение ряда вопросов по предотвращению образования засоров, выполнение плана мероприятий, направленных на повышение культуры пользования канализационной системой Краснодара и обеспечения экологической безопасности города.

ИСТОЧНИК KP.RU