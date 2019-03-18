СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-18T14:44:11+03:00

На прием к краснодарским онкологам пришло более 500 местных жителей

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В Тихорецком районе прошла профилактическая акция «Кубань против рака». Более 500 местных жителей пришли на прием к краснодарским медикам.

- Было обнаружено 14 предраковых заболеваний, у 24 человек врачи заподозрили злокачественные новообразования, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Акция проходила субботу, 16 марта, в поликлинике ЦРБ. Жители Тихорецкого района приходили к врачам краснодарского клинического онкодиспансера №1 без записи и направления. Специалисты осматривали кожу и видимые слизистые оболочки, внутренние органы, лимфатические узлы пациентов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского края.

Напомним, на Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку. Трансплантат взяли из малоберцовой кости ноги больной.

ИСТОЧНИК KP.RU