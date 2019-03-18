На Кубани в 2019 году парк сельхозтехники незначительно сократился

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-18T15:18:48+03:00

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- На Кубани по информации на 1 января 2019 года насчитывалось 17,39 тысяч тракторов, что на 390 машин, или на 1,8 процентов меньше, чем годом ранее. А вот количество комбайнов увеличилось до 4,261 тысяч штук, что на 0,9 процентов больше в сравнении с 2018годом, - сообщил Краснодарстат.

В сельскохозяйственных организациях достаточное количество необходимых машин. 6 штук тракторов приходится на 1000 гектаров пашни и 2,8 зерноуборочных комбайна.

Кубанские аграрии для обновления парка техники в 2017 году приобрели 4 тысячи единиц сельхозтехники на общую сумму 12,8 миллиардов рублей.

Напомним, Минтранс РФ планирует построить дублер Яблоновского моста. Субсидии на его возведение заложат в плановый бюджет на ближайшие три года.

ИСТОЧНИК KP.RU