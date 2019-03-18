В Сочи за взятку задержали адвоката

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-18T15:26:55+03:00

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В Сочи адвоката задержали с поличным оперативники УФСБ России по краю в тот момент, когда он получил 500 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина, сославшись на связи в правоохранительных и судебных органах, пообещал своей подзащитной за 2,5 миллионов рублей помочь добиться смягчения судебного решения до условного срока. Женщина согласилась на это незаконное предложение, но сообщила о нем в правоохранительные органы.

- Она встретилась с адвокатом, и в момент передачи аванса в 500 тысяч рублей, его задержали оперативники ФСБ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU