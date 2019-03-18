В Сочи за взятку задержали адвоката
В Сочи адвоката задержали с поличным оперативники УФСБ России по краю в тот момент, когда он получил 500 тысяч рублей.
По данным следствия, мужчина, сославшись на связи в правоохранительных и судебных органах, пообещал своей подзащитной за 2,5 миллионов рублей помочь добиться смягчения судебного решения до условного срока. Женщина согласилась на это незаконное предложение, но сообщила о нем в правоохранительные органы.
- Она встретилась с адвокатом, и в момент передачи аванса в 500 тысяч рублей, его задержали оперативники ФСБ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Напомним, замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU