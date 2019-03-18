Сочинские повара выступят на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe в Москве

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-18T15:39:28+03:00

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Сочинская команда ресторана «Высота 2320» горного курорта «Роза Хутор» выступит на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe в Москве.

Конкурс проводится уже шесть лет и пользуется популярностью в ресторанной индустрии страны. В первом этапе принимали участие более 100 команд из разных городов России, 30 лучших попали в финал.

- По условиям конкурса необходимо в течение полутора часов приготовить порядка 15 блюд - закуску, горячее и десерт. Используются только те продукты, которые выбрали организаторы. На первом этапе была утка для основных блюд и свекла для десерта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Мы предложили жюри теплый террин из утки и карамелизированную свеклу с курагой и стали единственным рестораном Сочи, кто прошел отбор в финал, и будет представлять город и курорт «Роза Хутор» на состязаниях в Москве, - поделился шеф-повар ресторана «Высота 2320» Александр Акмаев.

Для финала организаторы выбрали курицу и печень. К этим продуктам участники конкурса могут добавить и собственные ингредиенты.

Финал чемпионата пройдет в столице России 22 марта. 10 лучших команд сразятся в супер-финале, где их ждет главный приз – обучение в кулинарной школе во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU