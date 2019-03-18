В Краснодаре мужчина снял с карты знакомой 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-18T16:09:00+03:00

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В Краснодаре в отдел полиции Центрального района обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты сняли 8 тысяч рублей. Женщина пояснила, что после очередной покупки в магазине ей пришло смс-уведомление приложения «мобильный банк». В нем говорилось, что с ее счета сняли деньги.

Правоохранители выяснили, кто причастен к краже. Подозреваемым оказался 34-летний житель Республики Адыгея. Недавно заявительница встречалась с мужчиной. Он брал ее телефон, чтобы кому-то позвонить.

Задержанный признался, что отправил с телефона потерпевшей смс-запрос на перевод ее денег на счет своей банковской карты, после чего удалил все полученные оповещения о проведенной операции.

- В отношении жителя Адыгеи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленник уже вернул украденные деньги законной владелице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU