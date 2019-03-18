СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-18T16:38:46+03:00

На Кубани высадят около 2,4 тысяч гектаров молодых виноградников Фото: Марина СИЗОВА

На это из федерального и краевого бюджетов направят 714 миллионов рублей

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- Весной в крае панируется высадить виноградники на площади около 1 тысячи гектаров. В осенний период - еще 1,4 тысячи гектаров. На это из федерального и краевого бюджетов направят 714 миллионов рублей. Это почти в два раза больше финансирования прошлого года, - пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Лидерами по высадке виноградников являются Темрюкский район и Анапа. На сегодняшний день заложено порядка 700 гектаров насаждений.

- Вино – это один из экспортоориентированных товаров Кубани. В 2018 году вывоз этой продукции вырос до 307 тысяч декалитров, рост в сравнении с предыдущим годом на 4 процента, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2018 году Кубань сохранила лидирующие позиции в стране по виноградарству и виноделию. Финансирование отрасли составило 420 миллионов рублей. Урожай превысил 200 тысяч тонн.

Напомним, на Кубани в 2019 году парк сельхозтехники незначительно сократился. Такие данные сообщил Краснодарстат.

ИСТОЧНИК KP.RU