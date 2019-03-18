В Краснодаре в луже затонуло такси

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-18T17:36:58+03:00

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Инцидент произошел в Краснодаре на улице Тополиной 18 марта. Фото в социальные сети выложили очевидцы события.

После дождя, который прошел в городе, улицу затопило. Таксист одной из компаний перевозчиков неудачно попытался проехать через гигантскую лужу, которая образовалась на проезжей части. Это у него не получилось, легковушка не смогла справиться с преградой и утонула.

На фото видно, что водитель разделся для того, чтобы привязать к машине трос, за который ее предполагается вытащить. В этом ему помог маленький фургон.

Напомним, в Краснодаре из-за сильного дождя, который прошел 16 июля 2018 года, жители Музыкального микрорайона добирались на работу на лодках. В особо сложных местах жильцов эвакуировали спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697873" frameborder="0"></iframe> Такси затонуло в луже в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU