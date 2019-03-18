2019-03-18T17:36:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре в луже затонуло такси

Очевидцы происшествия выложили фото в социальные сети [Видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/krddtpФото: instagram.com/krddtp
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Инцидент произошел в Краснодаре на улице Тополиной 18 марта. Фото в социальные сети выложили очевидцы события.

После дождя, который прошел в городе, улицу затопило. Таксист одной из компаний перевозчиков неудачно попытался проехать через гигантскую лужу, которая образовалась на проезжей части. Это у него не получилось, легковушка не смогла справиться с преградой и утонула.

На фото видно, что водитель разделся для того, чтобы привязать к машине трос, за который ее предполагается вытащить. В этом ему помог маленький фургон.

Напомним, в Краснодаре из-за сильного дождя, который прошел 16 июля 2018 года, жители Музыкального микрорайона добирались на работу на лодках. В особо сложных местах жильцов эвакуировали спасатели.

Такси затонуло в луже в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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