В Краснодаре в луже затонуло такси
Инцидент произошел в Краснодаре на улице Тополиной 18 марта. Фото в социальные сети выложили очевидцы события.
После дождя, который прошел в городе, улицу затопило. Таксист одной из компаний перевозчиков неудачно попытался проехать через гигантскую лужу, которая образовалась на проезжей части. Это у него не получилось, легковушка не смогла справиться с преградой и утонула.
На фото видно, что водитель разделся для того, чтобы привязать к машине трос, за который ее предполагается вытащить. В этом ему помог маленький фургон.
Напомним, в Краснодаре из-за сильного дождя, который прошел 16 июля 2018 года, жители Музыкального микрорайона добирались на работу на лодках. В особо сложных местах жильцов эвакуировали спасатели.
Такси затонуло в луже в Краснодаре.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU