На Кубани руководитель комбината не платил зарплату подчиненным больше двух месяцев
- В Краснодарском крае в отношении генерального директора ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 80 подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, генеральный директор предприятия, которое осуществляет деятельность в сфере хранения и складирования зерна, производства муки из зерновых культур, с декабря 2018 по февраль 2019 года не платил зарплату 80 работникам комбината.
Он задолжал подчиненным более 1,4 миллиона рублей. У мужчины была возможность, чтобы погасить долг. Но он решил потратить деньги на иные нужды.
Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU