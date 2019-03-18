СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-18T17:20:36+03:00

На Кубани руководитель комбината не платил зарплату подчиненным больше двух месяцев Фото: архив "КП"

Он задолжал им более 1,4 миллиона рублей

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- В Краснодарском крае в отношении генерального директора ОАО «Гулькевичский комбинат хлебопродуктов» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 80 подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, генеральный директор предприятия, которое осуществляет деятельность в сфере хранения и складирования зерна, производства муки из зерновых культур, с декабря 2018 по февраль 2019 года не платил зарплату 80 работникам комбината.

Он задолжал подчиненным более 1,4 миллиона рублей. У мужчины была возможность, чтобы погасить долг. Но он решил потратить деньги на иные нужды.

Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и принимаются меры к погашению задолженности по зарплате. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU