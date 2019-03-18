2019-03-18T17:44:27+03:00
Общество

В Краснодаре на Стахановской запретят остановку и стоянку автомобилей

Дорожные знаки появятся 1 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В Краснодаре изменится организация дорожного движения по улице Стахановской между Дзержинского и Тургенева. На этом дорожном участке установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Эти меры вводятся для исключения стоянки транспорта на проезжей части, в том числе большегрузных автомобилей, которые ограничивают водителям видимость при выезде с территории многоквартирных домов, - прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Запрещающие дорожные знаки появятся на Стахановской уже 1 сентября. Водителей просят быть внимательными при проезде по этому дорожному участку.

Напомним, в кубанской столице изменится организация дорожного движения по улице Кирова между Горького и Пашковской. Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку машин, установят 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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