Краснодарские обманутые дольщики отправятся искать правду в Москве

СЕГОДНЯ 19:44 2019-03-18T19:44:10+03:00

Они не верят в способность местных чиновников решить их проблему

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Дольщики проблемного ЖК «Мультиплекс кино» заявили о своей решимости дойти до конца в решении проблемы с их жильем. По словам граждан, 12 марта истек срок, который на определял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев мэру Краснодара Евгению Первышову по решению вопроса о возобновлении строительства ЖК «Мультиплекс кино». Но, как отмечают несостоявшиеся собственники жилья, в данный момент проблема никак не решается.

- 23 марта обманутые дольщики соберутся на митинг на площадь перед краевой администрацией. Мы уже подали письменное уведомление о марше бездомного полка ЖК «Мультиплекс кино», - рассказал представитель инициативной группы граждан.

Также дольщики намерены после проведения марша по Краснодару отправиться на автотранспорте в Москву, чтобы привлечь к своей проблеме внимание федеральных чиновников.

Стоит отметить, что ранее местные власти обещали решить проблему дольщиков ЖК «Мультиплекс кино», однако после встречи с гражданами никаких подвижек в данном вопросе не было, утверждают граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU