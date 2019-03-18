2019-03-18T23:37:34+03:00
Дом. Семья

В Сочи леопард с вирусом иммунодефицита станет донором для оплодотворения самки

Дикий хищник прибыл из Туркменистана
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Леопард Генерал. Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.Леопард Генерал. Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.
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В Центре восстановления леопарда у 18-летнего хищника взяли биоматериал для искусственного оплодотворения. Донором стал восемнадцатилетний самец - Генерал.

Он прибыл в Сочи в 2009 году из Туркменистана. Однако спустя некоторое время хищника исключили из программы разведения - у него выявили вирус иммунодефицита кошачьих. Но благодаря новым технологиям редкого пушистого удалось вернуть в программу.

- Несколько лет назад аналогичная процедура уже проводилась, но тогда, в 2012 году, она не увенчалась успехом, - рассказывает заместитель директора Сочинского национального парка по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов. - Стоял вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Генерала, но мы проявили настойчивость, хищник был сохранен.

Следующим этапом станет подготовка самки к искусственному осеменению.

Стоит отметить, что сегодня в центре находятся 14 леопардов, шесть из которых готовятся к выпуску в природу в разных районах на юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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