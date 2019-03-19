СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-19T09:12:52+03:00

На Кубани разработают программу в области обращения с отходами Фото: Олег АДАМОВИЧ

Это позволит региону претендовать на федеральное финансирование для рекультивации свалок

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В крае разработают программу в области обращения с отходами. Документ по поручению губернатора Вениамина Кондратьева подготовит министерство ТЭК и ЖКХ Кубани. Это позволит региону претендовать на федеральное финансирование в этой области.

- На Кубани проблему нужно решить со ста свалками. Такая работа достаточно дорогостоящая, поэтому министерства ТЭК и ЖКХ региона разработают программу по обращению с отходами. По ней край сможет претендовать на финансирование из федерального бюджета и оказывать поддержку муниципалитетам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Увеличится число полигонов, куда будут вывозить мусор. Всего по краю планируют задействовать 37 лицензированных площадок. Также власти хотят ввести единого краевого оператора, который возьмет на подряд все мусороуборочные организации в регионе.

Напомним, краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора. Одними из первых были жители Карасунского округа. Уборку территорий провели также в поселках Знаменском и Новознаменском, Пригородном, хуторе Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU