2019-03-19T07:41:47+03:00
Происшествия

В Сочи на территории Агурского ущелья сошел оползень

Часть маршрута была повреждена
Александра ПОДУШКО
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Фото: npsochi.ruФото: npsochi.ru
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- В Сочи на территории рекреационного объекта «Агурское ущелье и водопады» сошел оползень. Это произошло из-за сильных дождей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

В результате часть маршрута была повреждена. Открыт он только до второго водопада.

Гостей Агурского ущелья просят быть осторожными во время посещения объекта и соблюдать технику безопасности.

Напомним, 17 марта около полудня под Сочи сошел оползень. Грязевой поток заблокировал дорогу, ведущую в село Липники, и нарушил электроснабжение.

На месте происшествия работали представители городской администрации и отряд МЧС, а также энергетики, так как в ходе оползня накренились электрические столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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