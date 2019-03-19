В Сочи на территории Агурского ущелья сошел оползень

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-19T07:41:47+03:00

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- В Сочи на территории рекреационного объекта «Агурское ущелье и водопады» сошел оползень. Это произошло из-за сильных дождей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

В результате часть маршрута была повреждена. Открыт он только до второго водопада.

Гостей Агурского ущелья просят быть осторожными во время посещения объекта и соблюдать технику безопасности.

Напомним, 17 марта около полудня под Сочи сошел оползень. Грязевой поток заблокировал дорогу, ведущую в село Липники, и нарушил электроснабжение.

На месте происшествия работали представители городской администрации и отряд МЧС, а также энергетики, так как в ходе оползня накренились электрические столбы.

ИСТОЧНИК KP.RU