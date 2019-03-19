В Сочи на территории Агурского ущелья сошел оползень
- В Сочи на территории рекреационного объекта «Агурское ущелье и водопады» сошел оползень. Это произошло из-за сильных дождей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.
В результате часть маршрута была повреждена. Открыт он только до второго водопада.
Гостей Агурского ущелья просят быть осторожными во время посещения объекта и соблюдать технику безопасности.
Напомним, 17 марта около полудня под Сочи сошел оползень. Грязевой поток заблокировал дорогу, ведущую в село Липники, и нарушил электроснабжение.
На месте происшествия работали представители городской администрации и отряд МЧС, а также энергетики, так как в ходе оползня накренились электрические столбы.
ИСТОЧНИК KP.RU