В Краснодаре разыскивают 31-летнюю женщину
В Краснодаре разыскивают 31-летнюю женщину. Об этом на свой страничке в социальной сети «Вконтакте» сообщил поисковый отряд Лиза Алерт.
Вечером 12 марта Наталья выехала на машине от Автовокзал-1 в сторону станицы Северской. С этого момента она не выходила на связь с родственниками. О местонахождении пропавшей ничего не известно. Машину, на которой уехала женщина, спустя время нашли.
У женщины крупное телосложение, ее рост 173 сантиметра, длинные волнистые каштановые с рыжиной волосы, карие глаза.
Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
В день, когда она пропала, на ней была черная шерстяная туника без застежки с красными цветами на груди, синяя кофта с принтом и стразами, черные легинсы и серебристые кроссовки без шнуровки.
В пресс-службе УМВД по Краснодару подтвердили, что родственники женщины обращались в полицию с заявлением о пропаже женщины .
- Материал проверки направлен в МВД по Республике Адыгея, где в последний раз данная гражданка была замечена. Она приезжала к подруге, чтобы занять денег, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Всех, у кого есть информация о местонахождении 31-летней Натальи Шеповаловой, просьба позвонить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU