2019-03-19T11:03:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают 31-летнюю женщину

С 12 марта Наталья Шеповалова не выходила на связь с родными
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajФото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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В Краснодаре разыскивают 31-летнюю женщину. Об этом на свой страничке в социальной сети «Вконтакте» сообщил поисковый отряд Лиза Алерт.

Вечером 12 марта Наталья выехала на машине от Автовокзал-1 в сторону станицы Северской. С этого момента она не выходила на связь с родственниками. О местонахождении пропавшей ничего не известно. Машину, на которой уехала женщина, спустя время нашли.

У женщины крупное телосложение, ее рост 173 сантиметра, длинные волнистые каштановые с рыжиной волосы, карие глаза.

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В день, когда она пропала, на ней была черная шерстяная туника без застежки с красными цветами на груди, синяя кофта с принтом и стразами, черные легинсы и серебристые кроссовки без шнуровки.

В пресс-службе УМВД по Краснодару подтвердили, что родственники женщины обращались в полицию с заявлением о пропаже женщины .

- Материал проверки направлен в МВД по Республике Адыгея, где в последний раз данная гражданка была замечена. Она приезжала к подруге, чтобы занять денег, - сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Всех, у кого есть информация о местонахождении 31-летней Натальи Шеповаловой, просьба позвонить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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