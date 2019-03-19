2019-03-19T08:42:13+03:00
Происшествия

В Сочи до начала лета отремонтируют дорогу, которая пострадала от оползня

Специалисты начнут работы после высыхания грунта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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17 марта около полудня под Сочи сошел оползень. Грязевой поток заблокировал дорогу, ведущую в село Липники, и нарушил электроснабжение. В результате около 300 местных жителей оказались отрезанные от внешнего мира.

На месте происшествия работали представители мэрии Сочи, сотрудники МЧС, а также энергетики. Спецслужбы до сих пор устраняют последствия оползня.

- Временный проезд появится в ближайшее время. Общественный транспорт доходит до самого оползневого участка, дальше люди перемешаются на личном транспорте или пешком, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев.

- Оползень спровоцировали сильные дожди и вырубка деревьев на частном участке, который находится непосредственно на склоне. На месте ЧП установят опорные стены. Ремонтные работы должны завершиться до начала лета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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