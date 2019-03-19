2019-03-19T09:10:13+03:00
Здоровье

На Кубани врачи спасли 82-летнего мужчину после инсульта

Мужчина быстро пошел на поправку, через 7 дней после операции его выписали
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края
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В Новороссийске медики больницы №1 прооперировали 82-летнего пациента, его болезнь началась внезапно. Пенсионер почувствовал слабость в левой половине туловища, а также в верхней и нижней конечностях. Он пошел в больницу, где у него обнаружили инсульт. Провели обследование, которое показало, что причиной заболевания является атеросклеротическая бляшка в сонной артерии, которая перекрыла сосуд на 85 процентов.

- Незамедлительно пациента перевели в отделение сосудистой хирургии. Врачи приняли решение провести каротидную эндартерэктомию из левой внутренней сонной артерии. Это может минимизировать последствия инсульта, предотвратить инвалидизацию или возможную смерть пациента. Была затронута левая сонная артерия, обширный стеноз, а это все приводит к риску возникновения повторного инсульта, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врачи провели сложную работу. Постоперационный период, несмотря на возраст пациента, протекал без осложнений. Мужчина быстро пошел на поправку. Через семь дней после операции его выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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