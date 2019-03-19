2019-03-19T09:34:57+03:00
Происшествия

В Курганинском районе за стрельбу из автомата задержали жителя Адыгеи

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Жительница Курганинска ночью позвонила в дежурное отделение полиции. Он сообщила о том, что со стороны улицы Островского слышны звуки автоматных очередей. На указанный адрес выехала группа немедленного реагирования, наружные наряды полиции.

Правоохранители заметили возле одного из домов мужчину, который держал в руках предмет, который был похож на автомат. Увидев сотрудников полиции, он выбросил оружие и попытался скрыться на автомобиле. Это сделать ему не удалось, его задержали и доставили в дежурную часть.

Также изъяли предмет, внешне схожий с автоматическим оружием, и гильзы. Исследование установило, что это охолощенный автомат Калашникова.

- Житель Адыгеи рассказал, что приехал в Курганинск к своим знакомым. Ночью они распивали алкоголь, когда у них возник конфликт с местными жителями. Подозреваемый решил запугать оппонентов и несколько раз выстрелил в воздух из оружия, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 42-летнего приезжего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ. Он обвиняется в хулиганстве.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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