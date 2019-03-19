СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-19T09:55:19+03:00

В Северском районе мужчина украл у знакомой 35 тысяч рублей и телефон Фото: Иван ВИСЛОВ

В тюрьме он может провести пять лет

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В Полицию Северского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее украли 35 тысяч рублей и мобильный телефон.

Выяснилось, что заявительница накануне распивала алкоголь со своими знакомыми, которые приходили к ней в гости. Правоохранители опросили возможных свидетелей и установили личность предполагаемого преступника.

32-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он пояснил полицейским, что дождался, когда его знакомая уснет, похитил из ее сумки сотовый телефон и деньги, после чего скрылся.

- В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Он обвиняется в краже. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему грози до пяти лет лишения свободы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU