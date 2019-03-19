В Краснодаре на улице Свободной появилась новая котельная

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-19T10:41:49+03:00

Глава города Евгений Первышов во время утреннего объезда осмотрел ее

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В краевой столице на улице Свободной появилась новая блочно-модельная котельная мощностью 7,5 мегаватт. Она снабжает теплом и горячей водой более 5 тысяч жителей.

- Сейчас в работе один котел на 3,5 мегаватт. Второй - на 4 мегаватт введут по мере подключения новых потребителей. Весь процесс работы полностью автоматизирован, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Котельная находится на балансе филиала компании - «Краснодартеплоэнерго». После ввода к котельной переключили потребителей 5 многоэтажек и еще 4 дома по улице Старокубанской.

Блочно-модульная «станция» объединена в одну сеть с котельной на Свободной. Это позволит в случае аварийной ситуации перейти на резервный источник теплоснабжения.

Напомним, в Краснодаре в домах по Российской и Беговой полностью восстановили подачу газоснабжения. Ремонтные работы проводила аварийная бригада «Краснодаргаза».

ИСТОЧНИК KP.RU