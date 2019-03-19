«Ростелеком» в Сочи оказал телеком-поддержку конкурсу «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-19T11:00:36+03:00

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«Ростелеком» обеспечил телеком-поддержку открытого конкурса для руководителей «Лидеры России», организованного администрацией Президента РФ и Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Общероссийский финал конкурса и церемония награждения победителей состоялись 14-17 марта в Сочи, в парке «Сириус».

Национальный оператор связи выступает партнером конкурса уже в третий раз. В этом году компания развернула в месте проведения финала мероприятия защищенную от DDoS-атак сеть wi-fi на скорости 500 Мбит/с, задействовав более 100 точек. «Ростелеком» также предоставил организаторам в Главном медиацентре и в аккредитационных центрах – отелях «Имеритинском» и «Омега Сочи» – каналы проводного доступа в интернет на скорости свыше 100 Мбит/с, услуги проводной телефонии, «Интерактивного ТВ» и обеспечил дежурство технических специалистов на все время проведения мероприятия.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания обладает развитой инфраструктурой, квалифицированным персоналом и большим опытом обеспечения телеком-поддержки различных масштабных проектов. Поэтому мы поддерживаем в Сочи практически все крупные федеральные и международные проекты, обеспечиваем их высокоскоростным интернет-доступом и различными цифровыми сервисами. И к нашим партнерам у нас особое отношение. Мы гордимся тем, что участвуем в процессе формирования новых лидеров России, и со своей стороны стремимся сделать этот конкурс как можно более современным и технологичным».

В финале конкурса за победу боролись 300 участников. Они выполняли задания наставников и кейсы, предложенные крупными российскими организациями в сфере экономики, промышленности, а также медицины, образования и культуры. В итоге этом году победителями стали 104 человека. Каждый их них получит грант, который можно будет использовать для дальнейшего обучения, а также год персональных консультаций авторитетного наставника из числа топ-менеджеров крупнейших компаний, губернаторов или федеральных министров.

Марина Лошак, член наблюдательного совета Всероссийского конкурса «Лидеры России»: «Сигнал, который вы подаете обществу, что не может быть человека, не озабоченного проблемами будущего в самом широком смысле слова, чрезвычайно важен. Хотела бы поблагодарить каждого, кто вложил в это энергию, душу, за то, что он в этом участвовал».

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Задача конкурса — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации. «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU