В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту исчезновения 44-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-19T11:22:08+03:00

4 февраля она ушла из дома в неизвестном направлении, с тех пор на связь с близкими не выходила

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В полицию Краснодара 6 февраля обратилась сестра с заявлением о безвестном исчезновении 44-летней Елены Важливцевой. Следственный отдел по Прикубанскому округу организовал доследственную проверку.

Было установлено, что женщина проживала в одном из домов по улице Восточно-Кругликовской. 4 февраля она покинула свое жилище и ушла в неизвестном направлении. При этом женщина не намеревалась переезжать, вещи для длительного пребывания в другом месте она с собой не брала. В связи с этим по факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

У Елены Важливцевой рост 162-168 сантиметра, среднее телосложение, европейский тип лица, темные волосы, подстрижены под каре, В день исчезновения на ней могло быть шерстяное черное пальто и черные сапоги.

В области живота женщины, от проведенной операции, имеется вертикальный шрам длиной 10-15 сантиметров.

- Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и места нахождения пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех кто, обладает информацией о месте нахождения Елены Важливцевой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (861) 224-45-59 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU