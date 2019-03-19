В Успенском районе мужчина избил и ограбил 83-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-19T11:36:15+03:00

Он похитил у потерпевшего около 20 тысяч рублей

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83-летний житель станицы Убеженской обратился в правоохранительные органы. Пенсионер пояснил, что вечером к нему в дом ворвался мужчина в маске, избил его и потребовал отдать все деньги и ценности. Потерпевший рассказал злоумышленнику, где хранит свои сбережения. Грабитель забрал около 20 тысяч рублей, после чего скрылся.

- Сотрудники полиции опросили свидетелей и установили личность предполагаемого преступника. Через несколько часов его задержали и доставили в отдел полиции. 29-летний мужчина часть похищенных денег уже успел потратить на личные нужды, оставшуюся сумму вернули законному владельцу, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе НУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 29-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. Он обвиняется в разбое. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU