СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-19T11:54:07+03:00

В Щербиновском районе местный житель до смерти избил своего знакомого Фото: Кирилл ЧАЩИН

Он около трех раз ударил его в область головы

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- В Щербиновском районе 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 37-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 11 февраля в селе Глафировка между двумя жителями на бытовой почве произошел конфликт. В ночь на 12 февраля к 37-летнему мужчине, который принимал участие выяснении отношений, пришел родственник его оппонента. Он хотел разобраться в причинах случившегося.

Между мужчинами произошла ссора. 29-летний злоумышленник нанес своему соседу около трех ударов руками в область головы. После ушел к себе домой, оставив потерпевшего одного. 37-летний мужчина скончался на месте из-за механической асфиксии.

К потерпевшему в дом вскоре пришел его друг, который обнаружил е тело и вызвал сотрудников полиции.

Обвиняемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU