На Кубани экс-директор центра реабилитации инвалидов подозревается в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-19T12:32:32+03:00

Она приняла на работу сторожем своего отца, а после выписывала ему премии за выполнение особо важных и срочных работ

Изменить размер текста: A A

В Отрадненском районе в отношении бывшей исполняющей обязанности директора ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов возбуждено уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

- По версии следствия, в 2014 году в эту организацию в станице Отрадной на работу сторожем был принят отец женщины. С мая 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемая выписывала ему премии за выполнение особо важных и срочных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В результате мужчине были необоснованно выплачены 95 тысяч рублей.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU