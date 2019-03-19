На Кубани экс-директор центра реабилитации инвалидов подозревается в превышении должностных полномочий
В Отрадненском районе в отношении бывшей исполняющей обязанности директора ГБУ социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации инвалидов возбуждено уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).
- По версии следствия, в 2014 году в эту организацию в станице Отрадной на работу сторожем был принят отец женщины. С мая 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемая выписывала ему премии за выполнение особо важных и срочных работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В результате мужчине были необоснованно выплачены 95 тысяч рублей.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU