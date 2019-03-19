В Краснодаре стартует фестиваль «Золотая Маска в кино»
В Краснодаре 23 марта стартует театральный фестиваль «Золотая маска в кино». Жители города увидят представления в прямом эфире. Проект организован при поддержке Минкульта России. В кинотеатрах более 60 городов страны пройдут прямые трансляции и показы.
- В афишу проекта включены спектакли, ставшие номинантами и лауреатами премии «Золотая Маска». 23 марта в 19:00 программа откроется спектаклем «Экман/Гёке/Нахарин» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, - сообщили в пресс-службе TheatreHD.
Постановку «Вишневый сад» Малого драматического театра–Театра Европы покажут 14 апреля в 19:00. Это нехрестоматийное прочтение пьесы Чехова.
Завершит программу спектакль «Гамлет|Коллаж» Театра Наций. Он пройдет в краснодарском кинотеатре 23 мая в 19:00.
Программа «Золотая Маска в кино» проходит уже в пятый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU