СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-19T12:59:18+03:00

В Краснодаре стартует фестиваль «Золотая Маска в кино» Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Краснодаре 23 марта стартует театральный фестиваль «Золотая маска в кино». Жители города увидят представления в прямом эфире. Проект организован при поддержке Минкульта России. В кинотеатрах более 60 городов страны пройдут прямые трансляции и показы.

- В афишу проекта включены спектакли, ставшие номинантами и лауреатами премии «Золотая Маска». 23 марта в 19:00 программа откроется спектаклем «Экман/Гёке/Нахарин» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, - сообщили в пресс-службе TheatreHD.

Постановку «Вишневый сад» Малого драматического театра–Театра Европы покажут 14 апреля в 19:00. Это нехрестоматийное прочтение пьесы Чехова.

Завершит программу спектакль «Гамлет|Коллаж» Театра Наций. Он пройдет в краснодарском кинотеатре 23 мая в 19:00.

Программа «Золотая Маска в кино» проходит уже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU