В Сочи осудят чиновника за злоупотребление должностными полномочиями

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-19T16:11:04+03:00

Он нанес краевому бюджету ущерб на сумму более 28 миллионов рублей

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По данным следствия, в 2012 года в Сочи прошли аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В день заключения 26 контрактов на покупку помещений комиссия провела проверку и установила некоторые дефекты. В квартирах не было отопления, розеток, выключателей, ванн, унитазов, также огнестойкость конструкций объектов не соответствовала необходим требованиям. Все это делало квартиры непригодными для проживания.

О дефектах было известно 46-летнему Владимиру Пермякову - экс-директору департамента имущественных отношений администрации города. Он предъявлял претензии в адрес продавцов, так как обстоятельства являлись основанием для расторжения контрактов. Однако несмотря на это злоумышленник не предпринял мер и помещения были куплены.

- Таким образом, чиновник причинил краевому бюджету ущерб на сумму более 28 миллионов рублей, а также нарушил права 26 граждан, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело уже направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU