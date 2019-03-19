СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-19T13:29:19+03:00

В Апшеронском районе женщина украла автомобиль бывшего мужа и сдала его на металлолом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За это ее могут посадить на пять лет

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В дежурную часть полиции обратился житель Апшеронского района. Мужчина сообщил, что его автомобиль ВАЗ— 2107 долгое время был припаркован возле его домовладения, но утром он не обнаружил транспорта на месте. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли правоохранители. Они осмотрели местные пункты приема металла, в одном из которых и обнаружили украденный автомобиль. Полицейские опросили сотрудников организации и установили личность злоумышленницы. Подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в участок, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции 52-летняя женщина призналась в совершении преступления, пояснив, что ночью вызвала эвакуатор и попросила водителя перевести автомобиль в пункт приема металла.

По данному факту в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU