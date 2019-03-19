2019-03-19T13:47:34+03:00
Общество

В Красноармейском районе реконструируют свиноводческий комплекс

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Красноармейском районе в рамках осуществления соглашения, подписанного в текущем году на Российском инвестиционном форуме в Сочи, проведут реконструкцию свиноводческого комплекса.

Объем инвестиций по проекту ремонта учреждения, расположенного в станице Марьянской, составит 340 миллионов рублей. Завершить работы планируют в текущем году.

Мощность объекта составит 60 тысяч голов. После проведения монтажа технологического оборудования в 16 корпусах и подготовительных защитных работ планируют завести свыше 2,5 тысяч голов племенного скота.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, при полной загрузке свиноводческий комплекс способен производить до 5 тысяч тонн мяса в год.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что Сочи до начала лета отремонтируют дорогу, которая пострадала от оползня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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