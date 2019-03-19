2019-03-19T14:03:46+03:00
Происшествия

В Геленджике мужчину подозревают в изнасиловании знакомой

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители
Татьяна СМИРНОВА
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В Геленджике мужчину подозревают в изнасиловании знакомойВ Геленджике мужчину подозревают в изнасиловании знакомойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Геленджике в отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в изнасиловании своей 30-летней знакомой.

По данным следствия, 18 марта текущего года женщина приехала в гости к новому приятелю, проживающему на улице Школьной в селе Кабардинка. Находясь в доме, злоумышленник дважды ударил потерпевшую рукой в область головы и изнасиловал ее. После произошедшего женщина выбежала из дома и обратилась за помощью к местным жителям, которые сообщили об инциденте правоохранителям.

- Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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