В Краснодаре продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
25 марта 2019 года в Баскет-холле (г. Краснодар, ул. Пригородная, 24) состоится большое мероприятие из серии бизнес-конференций АМОКОНФ, которое пройдет в уникальном для предпринимательской индустрии формате. 7000 участников присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM.
Бизнес-конференция АМОКОНФ, вошедшая в книгу рекордов России в 2017 году как самый большой event в бизнес-индустрии, уже четвертый год собирает десятки тысяч единомышленников и партнеров под одной крышей. Это масштабные мероприятия, где успешные предприниматели и звезды рассказывают истории своих достижений и провалов, разбирают реальные кейсы и делятся опытом. И этой весной АМОКОНФ вновь побьет все рекорды в российском бизнес-коммьюнити.
АМОКОНФ 2019 (https://2019.amoconf.ru/) — это первая в истории страны бизнес-конференция, которая вышла за пределы столицы и отправилась в большой тур по городам России с масштабными шоу. Более 45 000 предпринимателей России узнают о том, что происходит в мире бизнеса, стартапов, IT. Зрителей ждёт перфоманс с звуковым и световым шоу, в рамках которого выступают эксперты-лидеры в сфере продаж, маркетинга и создания личного бренда и на своем примере расскажут, как построить успешный бизнес.
В Краснодаре зрители услышат истории таких спикеров, как:
Александр Друзь, магистр игр «Что? Где? Когда?»;
Борис Нуралиев, основатель 1С;
Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;
Анна Цфасман, основатель международной сети кофеен «Даблби»;
Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов TOP GUN;
Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;
Александр Дубовенко, основатель строительной компании GOODWOOD.
Темы выступлений заранее не анонсируются. Это одна из главных особенностей компании-организатора — amoCRM.
Ещё одно ключевое отличие АМОКОНФ — обязательный релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. amoCRM - разработчик софта для отделов продаж с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Каждый год сооснователь компании Михаил Токовинин представляет новые возможности программы в формате яркого бизнес-шоу. amoCRM продолжает следовать своему самому главному принципу: не для компаний - для людей.
Также в рамках тура выступят:
Артемий Лебедев, основатель Студии Артемия Лебедева;
Ксения Собчак, журналист, телеведующая, кандидат в Президенты Российской Федерации 2018;
Анастасия Ивлеева, основательница YouTube-шоу «AgentShow», ведущая телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка», Instagram-блогер с 10-миллионной аудиторией;
Федор Овчинников, основатель сети «Додо пицца»;
Дмитрий Портнягин, создатель YouTube-канала «Трансформатор»;
Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок»;
Олег Туманов, основатель online-кинотеатра IVI;
Ильдар Хусаинов, основатель агентства недвижимости «Этажи».
ИСТОЧНИК KP.RU