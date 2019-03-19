2019-03-19T14:38:56+03:00
Общество

В Краснодаре продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ

25 марта 2019 года в Баскет-холле (г. Краснодар, ул. Пригородная, 24) состоится большое мероприятие
Иван ЕГОРОВ
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АМОКОНФАМОКОНФ
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25 марта 2019 года в Баскет-холле (г. Краснодар, ул. Пригородная, 24) состоится большое мероприятие из серии бизнес-конференций АМОКОНФ, которое пройдет в уникальном для предпринимательской индустрии формате. 7000 участников присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM.

Бизнес-конференция АМОКОНФ, вошедшая в книгу рекордов России в 2017 году как самый большой event в бизнес-индустрии, уже четвертый год собирает десятки тысяч единомышленников и партнеров под одной крышей. Это масштабные мероприятия, где успешные предприниматели и звезды рассказывают истории своих достижений и провалов, разбирают реальные кейсы и делятся опытом. И этой весной АМОКОНФ вновь побьет все рекорды в российском бизнес-коммьюнити.

АМОКОНФ 2019 (https://2019.amoconf.ru/) — это первая в истории страны бизнес-конференция, которая вышла за пределы столицы и отправилась в большой тур по городам России с масштабными шоу. Более 45 000 предпринимателей России узнают о том, что происходит в мире бизнеса, стартапов, IT. Зрителей ждёт перфоманс с звуковым и световым шоу, в рамках которого выступают эксперты-лидеры в сфере продаж, маркетинга и создания личного бренда и на своем примере расскажут, как построить успешный бизнес.

В Краснодаре зрители услышат истории таких спикеров, как:

Александр Друзь, магистр игр «Что? Где? Когда?»;

Борис Нуралиев, основатель 1С;

Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;

Анна Цфасман, основатель международной сети кофеен «Даблби»;

Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов TOP GUN;

Борис Дьяконов, основатель банка «Точка»;

Александр Дубовенко, основатель строительной компании GOODWOOD.

Темы выступлений заранее не анонсируются. Это одна из главных особенностей компании-организатора — amoCRM.

Ещё одно ключевое отличие АМОКОНФ — обязательный релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. amoCRM - разработчик софта для отделов продаж с десятками тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Каждый год сооснователь компании Михаил Токовинин представляет новые возможности программы в формате яркого бизнес-шоу. amoCRM продолжает следовать своему самому главному принципу: не для компаний - для людей.

Также в рамках тура выступят:

Артемий Лебедев, основатель Студии Артемия Лебедева;

Ксения Собчак, журналист, телеведующая, кандидат в Президенты Российской Федерации 2018;

Анастасия Ивлеева, основательница YouTube-шоу «AgentShow», ведущая телепередачи «Орел и решка. Перезагрузка», Instagram-блогер с 10-миллионной аудиторией;

Федор Овчинников, основатель сети «Додо пицца»;

Дмитрий Портнягин, создатель YouTube-канала «Трансформатор»;

Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок»;

Олег Туманов, основатель online-кинотеатра IVI;

Ильдар Хусаинов, основатель агентства недвижимости «Этажи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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