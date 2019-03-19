В Минераловодском районе выявили нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-19T14:49:56+03:00

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В время надзорных мероприятий Южная транспортная прокуратура выявила в деятельности эксплуатантов, которые осуществляют авиационные работы, многочисленные нарушения законодательства: нереализация обязанностей по страхованию, ненадлежащее ведение личных дел пилотов, непринятие своевременных мер по поддержанию летной годности воздушных судов, обучение пилотов без соответствующих разрешений. Помимо этого, в деятельности учебного центра правоохранители обнаружили неправомерную выдачу удостоверений о прохождении подготовки более 40 пилотам.

- Для устранения выявленных правонарушений было внесено 11 представлений. По требованию правоохранителей 14 человек отстранили от обслуживания воздушных судов. Также в органы Росавиации направили информацию для принятия решения о введении ограничений в сертификаты 2 эксплуатантов., - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокурату.

ИСТОЧНИК KP.RU