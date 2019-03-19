В Краснодаре пройдет экологический форум
В Краснодаре южный экоцентр «АРЕАЛ» при поддержке администраций города и Кубани организует экологический форум.
По словам организатора и идеолога мероприятия Дмитрия Селина, с помощью форума они хотят создать сообщества экологистов на юге страны для развития инициатив и популяризации идеи разумного обращения с ресурсами.
Форум можно будет посетить в период с 30 и 31 марта. Он пройдет в Краснодаре на ул. Сормовской 12/11.
В мероприятии примут участие около 300 экоактивистов и экспертов юга страны, представителей общественных организаций, лидеров инициативных групп и муниципальных сообществ, работников органов местного самоуправления и бизнесменов.
Они расскажут присутствующим о создании и работе экологических движений и акций, методах взаимодействия с людьми и инструментами популяризации идей и практик, раздельном сборе отходов, технологиях переработки вторсырья и так далее.
Принять участие в мероприятии можно будет совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь пройти обязательную регистрацию, которая будет открыта в группе "AREАЛ" в ВК до 28 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU