В Краснодаре пройдет экологический форум

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-19T16:28:51+03:00

Поучаствовать в нем можно бесплатно

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В Краснодаре южный экоцентр «АРЕАЛ» при поддержке администраций города и Кубани организует экологический форум.

По словам организатора и идеолога мероприятия Дмитрия Селина, с помощью форума они хотят создать сообщества экологистов на юге страны для развития инициатив и популяризации идеи разумного обращения с ресурсами.

Форум можно будет посетить в период с 30 и 31 марта. Он пройдет в Краснодаре на ул. Сормовской 12/11.

В мероприятии примут участие около 300 экоактивистов и экспертов юга страны, представителей общественных организаций, лидеров инициативных групп и муниципальных сообществ, работников органов местного самоуправления и бизнесменов.

Они расскажут присутствующим о создании и работе экологических движений и акций, методах взаимодействия с людьми и инструментами популяризации идей и практик, раздельном сборе отходов, технологиях переработки вторсырья и так далее.

Принять участие в мероприятии можно будет совершенно бесплатно. Для этого нужно лишь пройти обязательную регистрацию, которая будет открыта в группе "AREАЛ" в ВК до 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU