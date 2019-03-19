2019-03-19T15:42:02+03:00
Спорт

Джером Рэндл стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

Контракт с баскетболистом рассчитан до конца сезона
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Джером Рэндл в сборной УкраиныДжером Рэндл в сборной Украины
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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» из Краснодара приобрел 31-летнего американского защитника. До конца сезона «красно-зеленые» цвета будет защищать Джером Рэндл. Он заменит Тревора Лэйси, который покинул клуб по семейным обстоятельствам. В разное время Рэндл выступал за множетсво клубов, в том числе «Жальгирис». Кроме того, он помогал сборной Украины на Евробаскете-2015.

31-летний защитник перебрался в «Локо» из австралийского клуба «Сидней Кингс». В 29 матчах нынешнего сезона Рэндл, рост которого всего 175 сантиметров, был очень полезен. В среднем он проводил на паркете по 33 минуты, набирая 17,9 очка, 4,1 ассиста, 2,5 подбора и 0,6 перехвата за игру.

- В связи с отъездом Тревора Лэйси нам был необходим игрок в заднюю линию. Рассчитываем на то, что на решающем отрезке сезона в Единой Лиге ВТБ Рэндл поможет нам своим опытом, энергией, агрессией и нацеленностью на кольцо, - прокомментировал подписание игрока Станислав Момот, спортивный директор ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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