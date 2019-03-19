2019-03-19T16:48:52+03:00
Происшествия

В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело

12 марта пропавшая перестала выходить на связь с близкими
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы Следственного Управления СК России по Краснодарскому краюФото пресс-службы Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю
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18 марта в правоохранительные органы обратились родственники 32-летней Натальи Шеповаловой с заявлением о ее безвестном исчезновении. По данному факту организовали доследственную проверку.

По данным правоохранителей, пропавшая работала таксистом в Краснодаре. Вечером 12 марта женщина на автомобиле «Лада Гранта» приняла заказ на перевозку пассажиров и выехала из города в Северский район. В последующем ее машину приобрели местные жители у ее знакомого. Учитывая то, что женщина не собиралась покидать место жительства, и обстоятельства продажи ее автомобиля, возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельство произошедшего и местонахождение пропавшей. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения и местонахождении Натальи Шеповаловой, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861-66) 2-91-34, 2-91-28 либо 0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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