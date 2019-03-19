2019-03-19T16:51:27+03:00
Общество

Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»

За шесть месяцев ВТБ выпустил более 500 тысяч кредитных «Мультикарт» с беспроцентным периодом 101 день
Георгий АНДРЕЕВ
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ФОТО: пресс-служба банка ВТБФОТО: пресс-служба банка ВТБ
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Лидером по объему эмиссии «Мультикарты» с грейс-периодом 101 день является Москва. На нее приходится четверть всех оформленных кредитных карт «Мультикарта». В топ-5 городов также вошли Самара (16%), Новосибирск (15%), Санкт-Петербург (12%) и Воронеж (11%).

Среди клиентов ВТБ мужчины оформили таких карт больше женщин – соотношение составляет 56% на 44%. При этом с момента запуска этого флагманского продукта каждый третий клиент используют возможность бесплатного снятия и перевода средств в первые семь дней после получения карты.

Владельцы кредитной «Мультикарты» могут самостоятельно выбирать любую из семи опций программ лояльности. В топ-3 лидирующих бонусных категорий входят «Заемщик», «Коллекция» и «Путешествия».

«Кредитная «Мультикарта» особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы», - комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

ВТБ запустил кредитную «Мультикарту» с грейс-периодом 101 день с сентября прошлого года. Она позволяет снимать или переводить средства без комиссии в первые семь дней после получения карты. Чтобы использовать средства банка по кредитной «Мультикарте», достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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