2019-03-19T17:17:41+03:00
Общество

В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей

Об этом сообщает Краснодарстат
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублейВ Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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За прошлый год Кубань потратила на проведение капитальных ремонтных работ 3 миллиарда рублей. Из них 92,5 процента пошли на объекты в городах и селах городского типа, а 7,5 — в сельских населенных пунктах.

В рамках краевой программы за прошлый год капитальный ремонт провели в 834 многоквартирных домах, из них 78,2 процента расположены в городах и селах городского типа, 21,8 — в сельских населенных пунктах. В результате жилищные условия улучшили почти 97 тысяч жителей Кубани.

В текущем году региональный фонд капитального ремонта МКД планирует направить на реконструкцию домов 2,1 миллиарда рублей. С помощью большей части этих денег обновят крыши, фасады, лифты, инженерные коммуникации. В настоящее время фонд уже приступил к выполнению программы. Сейчас 85 процентов объектов проходят конкурсные процедуры.

Напомним, что программа капитального ремонта многоквартирных домов действует на территории Кубани уже давно, а именно с 2013 года. Ее разделили на краткосрочные периоды. Действовать она будет до 2043 года. Согласно плану, за 30 лет в Краснодарском крае смогут провести капитальные ремонтные работы в 18 тысячах 463 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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