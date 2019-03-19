2019-03-19T17:42:34+03:00
Происшествия

В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратурыФото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры
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По данным правоохранителей, 29 января текущего года 34-летний житель Санкт-Петербурга летел на самолете авиакомпании "Россия" из северной столицы в Анталию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он высказывал в отношении членов экипажа и пассажиров воздушного судна нецензурные выражения. Помимо этого, мужчина ударил кулаком в область грудной клетки одного из пассажиров воздушного транспорта и пытался покалечить членов экипажа.

- Злоумышленник вел себя агрессивно и не обращал внимания на замечания сотрудников авиакомпании и его пассажиров. Своим поведением мужчина создал реальную угрозу безопасности полета и жизни людей. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Во время проведения предварительного расследования обвиняемый находился под стражей.

Материалы уголовного дела отправили в Адлерский районный суд Сочи. Там их рассмотрят по существу. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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