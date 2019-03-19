В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-19T18:00:35+03:00

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19 марта в Краснодаре ларек, который находился на пересечении улиц Красной и Гаврилова, демонтировали.

Суда признал павильон временным, хотя владелец утверждал, что он капитальный.

По данным начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, в краевой столице продолжают сносить незаконно установленные торговые точки, которые разместили на тротуарах, а также зеленых зонах.

Помимо этого, он отметил, что в настоящее время власти предотвращают преобразование нестационарных ларьков в капитальные строения. Сейчас право собственности на все строения по 33 участкам погашено судом. Большинство земельных участков вернули в муниципальную собственность.

В сроком времени в Краснодаре приступят к сносу торговых объектов, расположенных на пересечении улиц Севастопольской и Северной, Захарова и Заводской, Тюляева и Уральской, Коммунаров и Гаврилова.

В текущем году на территории города демонтировали три незаконных павильона, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU