2019-03-19T18:06:04+03:00
Спорт

Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»

Он был назначен в ноябре прошлого года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Владе Йованович Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Владе Йованович Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил об отставке главного тренера Владе Йовановича.

- Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива-Кубань». Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере, - сообщил «Локо» на своих страницах в соцсетях.

Сербский специалист несколько лет работал в системе молодежных команд «железнодорожников», перед стартом текущего сезона стал ассистентом Саши Обрадовича, а в ноябре прошлого года сменил его на посту главного тренера. Контракт был рассчитан до конца сезона.

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Спасибо, Владе! Владе Йованович покинул должность главного тренера Локомотива-Кубань . Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере. #lokobasket #lokofamily #lokonation
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При Йовановиче краснодарцы показывали неплохие результаты, вышли в четвертьфинал Еврокубка и обыграли «Химки» в Единой лиге ВТБ.

В марте жребий свел «Локомотив-Кубань» и УНИКС сразу в двух турнирах, но из четырех матчей в трех «железнодорожники» уступили, вылетели из Еврокубка и опустились на четвертую строчку в Единой лиге.

Нового главного тренера «Локо» пока не представил. По информации «Комсомольской правды», им станет американский специалист Боб Доневальд-младший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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