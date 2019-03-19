Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-19T18:06:04+03:00

Он был назначен в ноябре прошлого года

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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил об отставке главного тренера Владе Йовановича.

- Владе Йованович покинул должность главного тренера «Локомотива-Кубань». Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере, - сообщил «Локо» на своих страницах в соцсетях.

Сербский специалист несколько лет работал в системе молодежных команд «железнодорожников», перед стартом текущего сезона стал ассистентом Саши Обрадовича, а в ноябре прошлого года сменил его на посту главного тренера. Контракт был рассчитан до конца сезона.

lokobasket Спасибо, Владе! Владе Йованович покинул должность главного тренера Локомотива-Кубань . Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере. #lokobasket #lokofamily #lokonation

При Йовановиче краснодарцы показывали неплохие результаты, вышли в четвертьфинал Еврокубка и обыграли «Химки» в Единой лиге ВТБ.

В марте жребий свел «Локомотив-Кубань» и УНИКС сразу в двух турнирах, но из четырех матчей в трех «железнодорожники» уступили, вылетели из Еврокубка и опустились на четвертую строчку в Единой лиге.

Нового главного тренера «Локо» пока не представил. По информации «Комсомольской правды», им станет американский специалист Боб Доневальд-младший.

ИСТОЧНИК KP.RU