2019-03-19T18:22:26+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки

Они будут запрещать остановку и стоянку автомобилей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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В Краснодаре на улице Черниговской, на участке между домом № 4 улицей имени Академика Пустовойта, установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. По данным администрации города, это произойдет 15 апреля текущего года.

Дорожные знаки установят для того, чтобы обеспечить безопасное движение на данном участке проезжей части. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Гостям и жителя города нужно быть внимательными при проезде улице Черниговской и четко следовать предписаниям запрещающих дорожных знаков, - отметила пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани пустят дополнительные поезда на майские праздники. В настоящее время уже назначено 12 железнодорожные средств на 37 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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