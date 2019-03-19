На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-19T18:43:28+03:00

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19 марта в Москве прошла встреча министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На мероприятии они обсудили воплощение в жизнь национального проекта «Экология» в Краснодарском крае.

По словам главы региона, в рамках исполнения задач Президента РФ разработали проект «Сохранение лесов Краснодарского края». За три ближайшие года его финансирование превысит сумму в 185 миллионов рублей. В первую очередь средства будут направлены на восстановление леса.

– Максимально сохранить кубанские леса – наша прямая обязанность и долг перед последующими поколениями. В этом году в крае восстановим и посадим 50 гектаров лесов – это 83% от площади погибших и вырубленных насаждений в 2018-м. До конца реализации проекта будем компенсировать 100% убыли леса, – отметил Кондратьев.

Также в рамках реализации национального проекта «Экология» на Кубани разработали и утвердили краевой проект «Качество питьевой воды». К 2024 года количество кубанцев, обеспеченных водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится и составит 96,6%. Для этого планируют построить новые, а также реконструировать старые объекты водоснабжения. По данным администрации Кубани, к концу текущего года будут возведено и отремонтировано около 20 километров водопроводных сетей.

Кобылкин обратил внимание Кондратьева на осуществление задач национального проекта по направлению «Отходы». Он посоветовал губернатору взять на личный контроль этапы перехода края на новую систему управления ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU