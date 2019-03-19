2019-03-19T19:16:50+03:00
Общество

Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе

Лучшие проекты конкурса «Моя страна – моя Россия» реализуют на практике
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Жителей Краснодарского края приглашают принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Он организован для привлечения молодежи к участию в социально–экономическом развитии регионов. Помогает инициативным гражданам разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на совершенствование соцсферы и реального сектора экономики.

- Конкурс проводится по 19 номинациям. Чтобы стать его участником, необходимо подготовить проект по одной из них. Затем работу необходимо выложить на сайт конкурса не позднее 10 апреля, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы мероприятия.

Авторы лучших работ защитят их на федеральном очном мероприятии. Награждение победителей состоится в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Лучшие проекты будут реализовываться на практике в регионах. Причем, при поддержке бюджетов различных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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