Кубань готовится к летнему курортному сезону

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-20T07:20:36+03:00

Решаются проблемы с «черными» отельерами, которые не платят налоги

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В Краснодарском крае начали подготовку к курортному сезону. Решаются проблемы с «черными» отельерами, которые не могут предложить туристам качественный отдых и обеспечить их безопасность. Кроме того, они не платят налоги.

- Совместными усилиями полиции, налоговой и миграционной служб ведется борьба с такими отельерами, проводится постоянный мониторинг курортных территорий. Только в 2018 году выявили около 100 объектов c признаками нецелевого использования участков, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В ряде случаев после таких мониторингов предприниматели принимают решения официально зарегистрировать свой бизнес и встать на налоговый учет, - добавил глава Кубани.

На курортах Краснодарского края уже приступили к благоустройству пляжных территорий, реконструкции набережных и подготовке предприятий к приему гостей.

Напомним, на Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 миллионов рублей. В этом году в крае восстановим и посадим 50 гектаров лесов – это 83% от площади погибших и вырубленных насаждений в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU