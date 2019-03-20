2019-03-20T07:47:03+03:00
Общество

В Анапе строят детсад на 120 мест

Новое образовательное учреждение появится на улице Ленина, 219
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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По инициативе главы Анапы Юрия Полякова на курорте продолжается масштабная работа по возведению важных социальных объектов. Уже стартовало строительство детского сада на 120 мест. Новое образовательное учреждение появится на улице Ленина, 219.

- Подрядчик начал земельные работы. Техника уже зашла на участок, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Сейчас в Анапе уже возводится пять дошкольных учреждений: на улице Крымской «Орленок», в Алексеевке «Лазурный», в хуторе Воскресенском, на Анапском шоссе и новый корпус к садику «Зоренька» в Сукко.

Напомним, в Краснодаре в Московском микрорайоне откроется новая школа. Территорию рядом с учебным заведением зарезервировали под социальные объекты. Об этом Евгений Первышов рассказал на встрече с жителями, которую провели в школе № 71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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