СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-20T08:09:07+03:00

На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Всю продукцию привели в нетоварное состояние на полигоне ТБО

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- Более тонны запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов уничтожили на Кубани. Необходимые товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленный груз отсутствовали , - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея.

В Новороссийске из реализации изъяли 20 килограммов яблок, привезенных из Польши, а в станице Приазовской в Приморско-Ахтарском районе - 392 килограмма.

Кроме того, в Краснодаре был выявлен факт реализации 704 килограммов томатов из Испании.

Всю продукцию уничтожили механическим способом на полигоне ТБО.

Напомним, в Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов. Фрукт был заражен плодовой мухой. Обнаружили паразита сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

ИСТОЧНИК KP.RU