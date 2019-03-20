На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
- Более тонны запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов уничтожили на Кубани. Необходимые товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленный груз отсутствовали , - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея.
В Новороссийске из реализации изъяли 20 килограммов яблок, привезенных из Польши, а в станице Приазовской в Приморско-Ахтарском районе - 392 килограмма.
Кроме того, в Краснодаре был выявлен факт реализации 704 килограммов томатов из Испании.
Всю продукцию уничтожили механическим способом на полигоне ТБО.
Напомним, в Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов. Фрукт был заражен плодовой мухой. Обнаружили паразита сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
ИСТОЧНИК KP.RU