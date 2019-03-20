2019-03-20T08:36:11+03:00
Спорт

Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России

В рывке Дарья Блеч подняла 70 килограммов, а в толчке - 90.
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Соревнования по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок проходят в Москве с 16 по 27 марта.

- Среди штангисток 15-18 лет лучший результат в весовой категории до 55 килограммов показала Дарья Блеч из Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В сумме двоеборья спортсменка подняла 160 килограммов. На втором месте Алина Василенко из Якутии, она "взяла" на семь килограммов меньше, – рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

В рывке Дарья Блеч подняла 70 килограммов, а в толчке - 90.

Напомним, в Сочи сборная России по хоккею проведет два матча. Они состоятся 18 и 20 апреля на ледовой арене «Шайба». В кассах города-курорта уже продают билеты, также их можно приобрести на сайте официального билетного партнера Федерации хоккея России. Их стоимость от 300 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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